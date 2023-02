Processo Lodi a Ferrara, il vicesindaco: “Caduta la concussione, ma speravo di chiudere”

Nicola Lodi, vicesindaco di Ferrara, a processo

Ferrara, 17 febbraio 2023 – ”Adesso vado a lavorare perché sono ancora vicesindaco". Sono le prime parole pronunciate dal numero due della giunta Nicola Lodi dopo aver ascoltato l’ordinanza del giudice Danilo Russo che restituisce alla procura gli atti del processo Cidas per una riformulazione del capo di imputazione. Dalla frase dell’amministratore trapela il sentimento dello scampato pericolo (per ora), dal momento che una sentenza di condanna avrebbe significato la sua sospensione in ottemperanza alla legge Severino.

Una riflessione più approfondita l’ha poi affidata alla propria pagina Facebook, una volta lasciato il tribunale. "Sarà il pubblico ministero a decidere se procedere con una nuova accusa o archiviare – scrive sui social –. Le motivazioni, che escludono intimidazioni o costrizioni da parte mia, mi rendono ancora più fiducioso per gli sviluppi futuri. È una giornata triste invece per chi oggi, incapace di battermi sui risultati, ‘attendeva sulla riva del fiume il mio cadavere’. Oggi resto il vicesindaco di questa città e continuerò a battermi per il bene dei cittadini e di questo territorio, senza risparmiare energie, come ho sempre fatto. Fiducioso nel lavoro della magistratura, ringrazio per i tantissimi messaggi di affetto ricevuti".

Più nel merito dell’ordinanza entrano i difensori di Lodi, gli avvocati Carlo Bergamasco e Ciriaco Minichiello. "Il giudice ha detto che l’imputazione deve essere riformulata perché il fatto è risultato diverso dal punto di vista storico e giuridico – hanno dichiarato i legali all’uscita dall’aula –. Non c’è stata alcuna azione costrittiva o intimidatoria da parte di Lodi. Lo abbiamo sempre sostenuto e il giudice ha accolto questa impostazione". In conclusione, i legali del numero due della giunta si sono detti "parzialmente soddisfatti, in quanto l’accusa di concussione è caduta ed è stata chiesta la riformulazione dell’imputazione in modo che sia più aderente al fatto storico. L’unica parte di non soddisfazione è che il caso non si sia chiuso oggi (ieri, ndr)". Ora la palla torna alla procura, che dovrà decidere come muoversi, anche sulla base dell’orientamento dettato dal giudice. Russo ha infatti indicato come possibile strada da seguire quella del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Riguardo a questo aspetto, i legali sono trancianti. "L’ipotesi di accusa non è stata ancora formulata – tagliano corto –. Inoltre, nell’ordinanza viene citato più volte il presidente della Cidas Daniele Bertarelli e viene messo in dubbio il ruolo di Daniel Servelli come persona offesa".

Al termine dell’udienza anche il difensore di parte civile, l’avvocato Gaia Fabrizia Righi, ha detto qualche parola. "Se il tribunale ritiene che questa sia la fattispecie per noi va bene – osserva il difensore di Servelli, il dipendente di Cidas presunta vittima dell’azione del vicesindaco –. Vedremo come evolverà la vicenda".