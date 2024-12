Ferrara, processo stadio: tutti assolti

Ferrara, 16 dicembre 2024 – Tutti assolti per i lavori di adeguamento del 'Paolo Mazza'. Questa la decisione del tribunale pronunciata poco fa nonostante le quattro richieste di condanna (e una di assoluzione) della Procura per gli imputati.

Il pm Barbara Cavallo aveva chiesto l'assoluzione per Fabrizio Chiogna; un anno e otto mesi di reclusione e duemila euro di multa per Giuseppe Tassi, all’epoca amministratore unico della Tassi Group, ditta appaltatrice – che opera anche a Modena – delle opere commissionate dalla Spal, gestore dello stadio di proprietà dell’amministrazione comunale.

Due anni e due mesi di reclusione e duemila euro di multa, la pena chiesta per Lorenzo Travagli, progettista e direttore dei lavori; un anno e otto mesi di reclusione e duemila euro di multa per Domenico Di Puorto, in qualità di amministratore di fatto della Gielle.

Infine tre anni di reclusione e tremila euro di multa per Adelino Sebastianutti, nella sua qualità di amministratore di fatto della Pm Group. Entrambe le aziende definite ’cartiere’, nell’affaire stadio.

Per tutti ora il tribunale ha deciso per l'assoluzione.