Processo stadio, l’appello del pm: "Troppa fretta di terminare l’opera. Lavori non svolti a regola d’arte"

La raffica di assoluzioni in primo grado non ha scalfito le convinzioni della procura sui presunti illeciti nei lavori di ampliamento svolti nel 2018 allo stadio Mazza. Nei giorni scorsi, il pubblico ministero Barbara Cavallo ha infatti impugnato la sentenza firmata dal giudice Marco Peraro e proposto appello per quattro dei cinque imputati (per l’ultimo, il collaudatore Fabrizio Chiogna, la stessa procura aveva chiesto l’assoluzione), a processo a vario titolo per falso e frode nelle pubbliche forniture.

Ai giudici della corte d’Appello, il pm chiede il riconoscimento della responsabilità degli imputato, il rinnovo dell’istruttoria e, in particolare, l’audizione del perito Bernardino Chiaia, nominato dal gup in fase di udienza preliminare. L’istanza, come anticipato, vale per quattro dei cinque imputati complessivi, cioè Giuseppe Tassi (legale rappresentante della Tassi Group, impresa appaltatrice delle opere), Lorenzo Travagli (progettista e direttore dei lavori), Domenico Di Puorto e Adelino Sebastianutti (amministratori delle aziende Gielle Srl e della Pm Group). Nell’atto di appello, il magistrato elenca una serie di punti sui quali fare leva per ribaltare il verdetto del giudice estense. Sin dai primi passaggi, la procura si sofferma sulle anomalie riscontrate nelle porzioni di stadio oggetto dell’indagine. Nelle motivazioni alla sentenza, il giudice aveva sottolineato come il perito avesse ridimensionato le anomalie emerse. In realtà, secondo il pm, l’esperto si sarebbe espresso attribuendo la carattestica di rilevanza o gravita soltanto a quelle anomalie che "avrebbero potuto esporre la struttura a pericolo di crollo". Tuttavia, scrive Cavallo, tali difformità, sebbene non rilevanti rispetto al crollo, sarebbero "comunque tali da esporre la struttura al rischio di deformazione e non durevolezza" e, in ogni caso, sarebbero da inquadrare "in una mancata esecuzione a regola d’arte in violazione della normativa o delle circolari vigenti". Tradotto, la non rilevanza rispetto al solo pericolo di collasso "non deve essere considerata sovrapponibile alla non rilevanza penalistica della condotta".

L’atto prosegue analizzando alcuni elementi tecnici sviscerati nel corso della lunga e complessa istruttoria (dai pannelli sandwich alle imbottiture) fino ad arrivare a valutare l’effettiva intenzione degli imputati di commettere un reato. Il pm parte dal presupposto secondo cui per configurare la frode "non è necessaria la presenza di un inganno, ma la malafede, intesa come consapevolezza e volontà di effettuare una prestazione diversa da quella voluta". Nel nostro caso, "la finalità comune delle condotte illecite è da ricercare nell’obiettivo di realizzare i lavori in tempi rapidissimi" per permettere alla Spal di giocare al Mazza nella stagione all’epoca imminente. Ecco dunque che, chiude la procura, "l’interesse alla rapidità è risultato prevalente rispetto all’obbligo di realizzare le attività a regola d’arte". Ora si attende la fissazione dell’udienza in corte d’Appello.