Processo stadio, le difese: "Nessun patto criminoso. Assolvete gli imputati"

Assenza di qualsivoglia dolo, mancanza di prove di un presunto "accordo criminoso" e difformità marginali in un processo in cui le "questioni tecniche hanno assunto un ruolo predominante e assoluto". Sono, in estrema sintesi, alcuni degli argomenti sostenuti dai difensori degli imputati durante l’udienza di ieri mattina del processo sulla presunta frode nei lavori di ampliamento dello stadio Mazza. Dopo la requisitoria della procura (il pm Barbara Cavallo ha chiesto quattro condanne e una assoluzione), è toccato alle arringhe degli avvocati.

L’avvocato Giulio Garuti, difensore insieme al collega Paolo Loberti di Giuseppe Tassi, legale rappresentante della Tassi Group, impresa appaltatrice delle opere, ha puntato il dito sulle modalità con cui è stata impostata l’inchiesta. "È stata invertita la corretta impostazione investigativa – ha spiegato il legale –, un errore grossolano. Si è partiti dalle problematiche tecniche per poi affermare che erano talmente gravi da dimostrare un accordo criminoso e una frode". Un tentativo che, però, secondo il legale di Tassi, non ha ottenuto il risultato sperato. "Già in udienza preliminare – ha evidenziato – tutto si è sgretolato. Da una trentina di non conformità si è passati a due ritenute degne di nota".

Il ragionamento si è poi spostato sulla natura pubblicistica o privatistica dell’opera, in relazione alla contestazione di frode nelle pubbliche forniture. "Questo appalto – ha scandito Garuti – ha seguito dall’inizio alla fine logiche privatistiche. Non basta che il bene oggetto del rapporto sia pubblico, la Spal ha operato come soggetto privato". Per quanto riguarda la condotta del suo assistito, il legale ha precisato come Tassi non abbia "badato a spese. La gestione del cantiere contrasta con l’impostazione dell’accusa che si basa su situazioni marginali e riconducibili alla normale gestione di un’opera e non a una frode". I tempi stretti dei lavori? Secondo il legale "non possono essere indice di dolo. Anzi, proprio la fretta ha spinto Tassi a rivolgersi alle aziende migliori". Nel chiedere l’assoluzione i legali hanno infine ribadito "l’insussistenza delle prove".

Per l’imprenditore Domenico Di Puorto ha parlato l’avvocato Nicola Elmo, sottolineando come in questo processo "non si sia mai vista nemmeno lontanamente una forma di dolo. Sembra quasi che la fretta sia sinonimo di dolo. Abbiamo forse uno stadio di cartapesta, di marzapane o con manchevolezze evidenti – ha chiesto retoricamente –? Qui abbiamo aziende serissime e solo manchevolezze insignificanti". Il legale ha dunque chiesto l’assoluzione, così come il collega Gianpaolo Verna per l’altro imprenditore, Adelino Sebastianutti. L’avvocato Vincenzo Bellitti, difensore del collaudatore della curva Est Fabrizio Chiogna, ha condiviso le conclusioni della procura che ha chiesto l’assoluzione dell’imputato. L’arringa si è focalizzata sulle imbottiture "che erano presenti" e sui compiti del suo assistito, che "ha svolto 14 sopralluoghi dal 27 luglio 2018 all’11 settembre 2018. Il suo operato è stato assolutamente diligente. Confidiamo nell’assoluzione, Chiogna ha vissuto questi anni in modo molto pesante". In conclusione, la parola è passata all’avvocato Alberto Bova (difesa Lorenzo Travagli, progettista e direttore dei lavori). "L’istruttoria ha permesso di dimostrare come non ci sia alcuna responsabilità in capo a Travagli – ha detto chiedendo l’assoluzione –: tutti i consulenti hanno parlato di imperfezioni relative a opere di manutenzione ordinaria, poi sistemati con dodicimila euro di spesa". La sentenza è attesa per lunedì prossimo.