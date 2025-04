Processo stadio, le motivazioni: "Difetti nei lavori ma niente frodi. Progetto e collaudo, nessun falso"

Forse un’esecuzione dei lavori "parzialmente difettosa", ma nessuna frode nello svolgimento dell’appalto. È il cardine intorno a cui ruotano le 33 pagine di motivazione alla sentenza con la quale il giudice Marco Peraro ha assolto tutti e cinque gli imputati nel processo per le presunte irregolarità nelle opere di ampliamento dello stadio Mazza. A giudizio, accusati a vario titolo di frode nelle pubbliche forniture e falso, erano in cinque: Giuseppe Tassi (legale rappresentante della Tassi Group, impresa appaltatrice delle opere), Lorenzo Travagli (progettista e direttore dei lavori), Domenico Di Puorto, Adelino Sebastianutti (amministratori della Gielle Srl e della Pm Group) e Fabrizio Chiogna (collaudatore curva est). La ricostruzione del tribunale prende le mosse dall’ipotesi accusatoria principale, quella cioè di una frode nelle pubbliche forniture per i lavori su tribuna nord e curva est. "Agli imputati – scrive il giudice – viene contestato di aver commesso frode nel contratto con la Spal, ma non viene indicato in cosa sarebbe consistita, limitandosi a evidenziare anomalie e difformità tecniche emerse a fine lavori". Criticità che però il perito Bernardino Chiaia ha "ridimensionato", mentre l’istruttoria ne ha evidenziato "la non particolare rilevanza ai fini della sicurezza della struttura".

Sempre rimanendo sull’imputazione, Peraro sottolinea come non sia emersa l’esistenza di un "previo accordo" per mettere in atto l’ipotizzata frode dettata dalla "fretta di concludere i lavori a ogni costo". Elemento che però – precisa il tribunale – non è indispensabile a configurare il reato, per il quale basta un’intesa spontanea. Ma in ogni caso "si sarebbe dovuto specificare e provare in relazione a quali vizi sarebbe intervenuto questo accordo spontaneo". Insomma, per il giudice anche "la teoria dell’accordo sopraggiunto in fase di esecuzione lavori man mano che emergevano i vizi non è dimostrata". Aspetto sviscerato entrando nel dettaglio delle singole posizioni: ammesso che i "difetti di progetto fossero realmente esistenti", non c’è prova che Tassi, Di Puorto e Sebastianutti ne fossero a conoscenza e che abbiano "deciso di di darvi, in malafede, esecuzione". Così come è "escluso" che Travagli abbia "dolosamente progettato" un’opera difettosa. Rimane aperto il tema "dell’eventuale errore di progetto, che però non è di competenza di questo giudizio". Dopo un passaggio sulla natura pubblicistica del rapporto tra Tassi e Spal, il magistrato si sofferma sulle ipotesi di falso imputate a Chiogna e Travagli. Per quanto riguarda il primo, "non c’è prova che abbia rilasciato il certificato di collaudo pur essendo consapevole" di non doverlo fare, mentre a carico del secondo non è emerso alcun elemento sul fatto che abbia "rilasciato le relazioni tecniche a struttura ultimata" pur consapevole dei vizi. "Siamo soddisfatti, dalle motivazioni è emersa la nostra totale estraneità – commenta l’avvocato Vincenzo Bellitti, difesa Chiogna –. Il mio assistito ne esce a testa alta". Secondo l’avvocato Alberto Bova, difesa Travagli, "il giudice ha riconosciuto la bontà del progetto e dei lavori. Dopo anni è stata resa giustizia al ruolo di Travagli".