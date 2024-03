Processo sullo stadio Mazza. In aula il grande accusatore:: "Avanzo ancora 490mila euro"

di Cristina Rufini

Il grande accusatore, Claudio Di Sarno, legale rappresentante della Di Sarno Engineering & Construction, ieri mattina ha raccontato la sua verità al giudice Marco Peraro, sulla vicenda dei lavori di adeguamento allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Fu dal suo esposto che scottarono le indagini sul maxiappalto per l’adeguamento dello stadio cittadino. Una segnalazione alla procura estense in cui si ipotizzavano i reati di truffa e insolvenza fraudolenta. "Al momento che consegnammo i book con le certificazioni dei materiali prefabbricati consegnati – ha spiegato Di Sarno in risposta alle domande del pubblico ministero Barbara Cavallo – e dopo le rassicurazioni sugli ultimi pagamenti, in realtà non ci sono mai stati pagati 490mila euro". Cifra importante che convinsero Di Sarno a presentare l’esposto. "Solo dopo il mio – cominciarono ad arrivare mail certificate da Tassi e dalla Gielle, con contestazione dei lavori che non erano avvenute in precedenza. Anche in considerazione del fatto che comunque qualsiasi pezzo da noi prodotto veniva approvato anche da un tecnico dell’impresa TassiGroup". Sulle domande che hanno riguardato la Gielle Srl, la principale appaltatrice dell’impresa TassiGroup che si era aggiudicata l’appalto, Di Sarno ha sempre risposto di non avere avuto rapporti con i vertici della Gielle. Per quanto riguarda le contestazioni sulle forniture si è detto sorpreso e ricorda vagamente di problemi, con "qualche bullone", precisando anche che "trattandosi di questioni molto tecniche, venivano discusse tra gli ingegneri". Infine Di Sarno ha sottolineato di essere ancora intenzionato a chiede il pagamento dei 490mila euro che ancora mancano dal suo conto e che lo hanno portato nel 2018 a presentare l’esposto, anche se orami sono trascorsi quasi sei anni. Al banco dei testimoni ieri si è seduto anche il legale rappresentata ’sulla carta’ come ha sottolineato lui stesso della Pm Group (impresa di fatto incaricata dei lavori fino al 23 agosto 2018) "in quanto a tutto pensava Sebastianutti – ha precisato Domenico Di Puorto – io ero il legale rappresentante sulla carta, ma pensava a tutto lui". Importante anche la testimonianza del capocantiere della Welding, in merito a una piastra contestata. Il teste ha sottolineato che "la soluzione proposta dall’ingegner Travagli era altrettanto efficace a quella iniziale e peraltro già sperimentata in altre occasioni".

Il processo. Prosegue quindi la minuziosa ricostruzione dell’inchiesta che ha portato davanti al Tribunale di Ferrara cinque imputati: Giuseppe Tassi (legale rappresentante della Tassi Group, impresa appaltatrice delle opere), Lorenzo Travagli (progettista e direttore dei lavori), Domenico Di Puorto, Adelino Sebastianutti (in qualità di amministratori di fatto della Gielle Srl e della Pm Group) e Fabrizio Chiogna (collaudatore della curva est). Le contestazioni a carico degli imputati sono (a vario titolo) frode nelle pubbliche forniture e falso. Sotto la lente della procura sono finiti i lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto tra la Spal 2013 (società concessionaria della gestione e dell’uso dello stadio comunale) e l’amministrazione, proprietaria dell’immobile. Sui lavori al Mazza si sono accesi i riflettori della guardia di finanza, puntati soprattutto sulla tribuna nord e sulla curva est. L’attività di indagine portò a ben due sequestri di porzioni della struttura e a un complesso intervento per sanare alcune criticità riscontrate dai consulenti. Inizialmente gli imputati erano nove, tra i quali gli stessi Di Sarno e Di Puorto: ma per loro è intervenuto il non doversi procedere.