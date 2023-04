"Procreazione assistita, speranze per tante coppie"

Il Centro di procreazione medicalmente assistita dell’ospedale del Delta di Lagosanto si prepara ad accogliere tecniche innovative per realizzare il sogno di genitorialità delle coppie. Il centro, che offre tecniche avanzate di primo, secondo e terzo livello, è all’avanguardia su molti fronti. Per scoprire meglio questo percorso, dalle aziende sanitarie ferraresi è stata lanciata la campagna informativa ‘Essere genitori a Ferrara’, per diffondere la conoscenza su questi servizi. Uno dei ‘fiori all’occhiello’ è la diagnosi preimpianto: la Pma del Delta è infatti il centro pubblico che effettua di gran lunga il maggior numero di diagnosi preimpianto in Italia, secondi solo al network privato GeneraLife, e si affida a un laboratorio tra i primi al mondo per la biopsia embrionale in grado di identificare malattie genetiche e alterazioni cromosomiche prima del transfer, quindi di garantire il trasferimento di un embrione sano nell’utero e aumentare le probabilità di successo dell’impianto.

Un’altra grande peculiarità che viene offerta è la microchirurgia testicolare in aiuto alla infertilità maschile, che richiede competenze e strumentazioni particolari, tramite microscopico chirurgico. Tra i prossimi sviluppi, vi è l’introduzione della fecondazione eterologa. Entro l’anno è previsto l’avvio dei cicli eterologhi con utilizzo di gameti (spermatozoi o cellule uovo) non appartenenti alla coppia che necessita della donazione. In via maggioritaria si tratta di ovo-donazione dal Centro Nazionale Trapianti. "Queste tecniche rappresentano una importante evoluzione del nostro centro per offrire una speranza in più, mantenendo la qualità – spiega il dottor Andrea Gallinelli, direttore Unità Operativa Complessa di Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita –. In ambito pubblico non è facile per ragioni economiche, legali e strutturali, ma siamo fiduciosi, perché crediamo sia importante offrire un servizio paritetico: la richiesta è alta e abbiamo già una pre-lista aperta con una sessantina di coppie interessate a intraprendere il percorso di eterologa". Dopo l’estate apriranno anche due nuovi ambulatori a Cento (al Poliambulatorio Villa Verde) e a Ferrara (in Cittadella San Rocco).

v. f.