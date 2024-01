Procura e tribunale, 4 nuovi magistrati

FERRARA

Rinforzi di magistrati giovani per Tribunale e Procura di Ferrara. Due nuovi sostituti procuratori e due nuovi giudici per la sezione penale hanno ricevuto formalmente l’incarico ieri mattina nell’aula B dal presidente del Tribunale estense, Stefano Scati. Dopo una breve introduzione del presidente e gli interventi della vice procuratrice Ombretta Volta e del presidente dell’Ordine degli avvocati, Eugenio Gallerani, in un’aula B gremita, i quattro giovani magistrati hanno firmato il propri ingresso. Sono i due nuovi giudici della sezione penale Giuseppe Palasciano di 32 anni e la collega Rosalba Cornacchia di 33 anni. Poi è stata la volta della procura estense: hanno quindi firmato i duo nuovi sostituti procuratori, le dottoresse Silvia Clinca di 34 anni e Sveva Insalata, di 33 anni. A loro è andato l’augurio di buon lavoro negli uffici giudiziari estensi.