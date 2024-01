Prodi e l’Ulivo nei taccuini di Sergio Gessi

’Prodi e l’Italia dell’Ulivo: cronaca di un’idea di buona politica. Dal taccuino del viaggio una ricetta ancora attuale per rilanciare il nostro Paese’ (Edizioni La Carmelina) è il titolo del libro che Sergio Gessi, giornalista e docente, presenterà domani alle 17 alla biblioteca Ariostea (via delle Scienze, 17 Ferrara) assieme a Tito Cuoghi, che lo introdurrà. Si tratta di un volume che raccoglie le pagine del diario di viaggio della primavera 1995, quella che vide la genesi dell’Ulivo. Una interessante chiave di comprensione del pensiero di Prodi e della sua idea di politica e di convivenza civile. "L’ulivo – spiega Gessi – è un albero sempre verde, ha una crescita lenta e una vita longeva. Anche per queste sue emblematiche caratteristiche nel 1995 Romano Prodi lo scelse come simbolo del movimento che stava fondando in sintonia con il Pd di Walter Veltroni, in vista delle elezioni del 1996. Fu una scelta fortunata e una felice intuizione: nel corso di 12 mesi, dopo avere ufficialmente ottenuto la designazione a premier della coalizione di centro-sinistra, intraprese un viaggio che lo portò ad attraversare tutto il Paese. Prodi si rese protagonista di centinaia di incontri pubblici per rendere nota a tutti l’identità del nuovo soggetto politico e i programmi che intendeva sviluppare. Quel nuovo soggetto dell’ulivo assunse il nome e l’effigie della scheda elettorale. Quelli di Prodi – continua il giornalista – non furono comizi, ma incontri sempre caratterizzati dal dialogo. Fu un anno davvero particolare per la politica italiana: il candidato premier non si rivolgeva alle classi dirigenti, ma ai cittadini di ogni estrazione sociale, di differenti provenienze e di eterogenee condizioni". Il lavoro svolto diede frutto e propiziò a Prodi la vittoria alle elezioni del giugno 1996. Ma il cammino del governo da lui presieduto, già dopo i primi mesi, apparve subito accidentato per una serie di tensioni interne alla maggioranza che appoggiava il governo. E dopo un paio d’anni Prodi fu sfiduciato dal Parlamento. "Di tutto ciò, come giornalista – continua l’autore Sergio Gessi –, ho avuto il privilegio di essere testimone diretto per un intero anno, in qualità di diarista di bordo del pullman dell’ulivo. Ma le pagine del libro che avrebbero dovuto accompagnare le ultime tappe del viaggio - stante il precipitare degli eventi dovuti ad un’inattesa crisi politica a fine febbraio ‘96 - rimasero chiuse in un cassetto, stante le difficoltà di renderlo disponibile in tempi utili. Così, per quasi 25 anni, ho custodito la memoria e il racconto di quei giorni. Ho deciso ora di renderlo pubblico per una ragione: rileggendolo mi sono reso conto che molte delle analisi e delle soluzioni allora proposte restano tuttora valide e potrebbero essere realizzate con pochissimi raggiustamenti. Ciò evidenzia la grande lungimiranza, competenza e lucidità di Prodi e i condizionamenti delle nefaste beghe da cortile che da decenni funestano la politica italiana".