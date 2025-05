Prodi, l’Europa e la speranza

Oggi alle 17:30 a Libraccio, in collaborazione con il Centro di documentazione e studi sull’Unione europea dell’Università di Ferrara, nell’ambito della rassegna ’L’Europa tra i libri’, Romano Prodi presenta il libro ’Il dovere della speranza’, edito da Rizzoli. Dialogano con l’autore Jacopo Alberti e Cristiana Fioravanti, docenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università. L’iniziativa è realizzata nell’ambito delle celebrazioni per la Festa dell’Europa.

"’Sono tutti buoni a parlare con san Francesco, il problema è quando devi parlare con il lupo": Romano Prodi – si legge nella presentazione – ne ha incontrati tanti di lupi, ma ha sempre saputo che è necessario parlare anche con i dittatori, tenendo ferme le proprie ragioni. La vera questione è la nostra perdita di orizzonti sui grandi problemi che affliggono le democrazie. Custodire e promuovere ’il dovere della speranza’ vuol dire non arrendersi alla progressiva evanescenza europea. Vuol dire continuare a credere in una politica internazionale che non sia solo uno strumento dottrinario di rese dei conti. Perché il rischio di perdere tutto è incredibilmente concreto".