Prodotti del territorio e musica country, c’è la Festa dell’estate

SERRAVALLE

Prenderà il via domani sera, il secondo e ultimo weekend dell’edizione 2024 della Festa d’Estate a Serravalle, organizzata dalla Pro Loco Serravalle Insieme con il patrocinio del Comune di Riva del Po. La manifestazione, che da quest’anno si fregia del marchio ‘Evento di qualità’ riconosciuto da Unpli, prevede per domani dalle 22 una serata country con il gruppo Evy & The Dusty Boots. Sabato, sempre dalle 22, è in programma il concerto della cover band Turbo Max, che allieterà il pubblico con i più grandi successi di Max Pezzali. Intensa la giornata di domenica che prenderà il via alle 10 con l’iniziativa "Due Tempi di fine estate" e il raduno di Ape Car. Alle 12.30 vi sarà il pranzo all’ombra dello stand gastronomico, mentre alle 19 vi sarà la premiazione della gara di disegno e alle 21.30 la serata Afronight Dario P. Dj e Dino Live Percussion e alle 23 il gran finale sarà affidato all’estrazione della lotteria. Tutte le sere della festa dalle 19.30 sarà aperto l’angolo aperitivo e lo stand gastronomico: informazioni e prenotazioni 347-7032842; 340-8093560.