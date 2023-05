Prodotti scaduti e scarsa igiene: maxi multa

Prodotti scaduti, mancanza di requisiti igienco sanitari e altre violazioni. Una serie di irregolarità costata cara al titolare di un esercizio commerciale della città finito sotto la lente dei carabinieri. Per lui sono scattate infatti ben quattro sanzioni, per un totale di oltre 15mila euro. È il principale risultato dell’attività di controllo svolta nella giornata di ieri dai carabinieri della compagnia di Ferrara in collaborazione con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, i carabinieri forestali e il Nas di Bologna. I militari hanno svolto un servizio con lo scopo di prevenire, tra le altre cose, i reati contro l’ambiente, il lavoro nero e garantire il rispetto delle normative igienico sanitarie previste per i locali pubblici. Nell’arco dei controlli sono state eseguite due ispezioni ad altrettanti esercizi commerciali e, a uno degli esercizi ispezionati, sono state elevate quattro sanzioni amministrative per un importo totale di 15.500 euro. Oltre alla sanzione è stata richiesta all’Ausl l’emissione di un provvedimento prescrittivo per aver messo in vendita prodotti scaduti, omesso di applicare il manuale di auto controllo e per mancanza dei requisiti igienici e strutturali.