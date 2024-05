Prodotto larvicida, al via la distribuzione

È stata attivata la distribuzione gratuita del prodotto ecologico per il controllo delle larve di zanzare, da utilizzare in tutte le raccolte d’acqua. I kit saranno distribuiti gratuitamente fino ad esaurimento, ai cittadini che ne faranno richiesta, presso tutte le tabaccherie presenti nel capoluogo e nelle frazioni di Gambulaga e Maiero. Il prodotto per il controllo ecologico del ciclo vitale della zanzara è distribuito in compresse ed è a base di silicone facilmente applicabile nelle acque stagnanti e ferme, ha un’efficacia di almeno 4 settimane ed in conformità alle vigenti normative non risulta pericoloso per la salute e non ha effetti negativi sull’ambiente acquatico. Le informazioni e le istruzioni per l’uso corretto dei kit, sono riportate sulla confezione del prodotto.