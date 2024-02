Produzione del tartufo, gettate le fondamenta per la raccolta

PORTOMAGGIORE

Il Portuense vocato alla produzione del tartufo? Intanto si gettano le basi per fare in modo che il tartufo si possa raccogliere anche nella pianura portuense. Va in questa direzione la bella collaborazione, nata lo scorso anno in occasione della Festa dell’Agricoltura e del Volontario, con Assotartufai Ferrara, che ha portato in dono alcune piante micorizzate che verranno piantumate sul nostro territorio. "Si tratta di noccioli, lecci e roverelle – spiega l’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti, nella foto con Silvio Staffieri - già appositamente trattate per lo sviluppo del tartufo nero scorzone, il cosiddetto tartufo estivo, una volta giunte a maturazione. Ringrazio Assotartufai anche per la sensibilità dimostrata dopo l’alluvione del maggio scorso, attraverso la donazione di circa 50 chilogrammi di crocchette al canile di Lugo di Romagna, oltre che di un contributo al Comune di Argenta, per gli abitanti di Campotto".