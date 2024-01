Produzione macchinari, la Idecon cerca personale

Alla Idecon di Castel Bolognese (Ra), azienda di produzione macchinari ricerca personale ambosessi. Si dovranno occupare dell’assistenza diretta del cliente finale per richiesta di informazioni e risoluzioni problemi (informatici/meccanici/elettrici e pneumatici) su macchinari venduti, gestione del flusso delle riparazioni e redazione di manualistica di supporto. Si richiede un diploma in ambito tecnico (preferibile informatica) oppure precedente esperienza come tecnico manutentore hardware e software. Inoltre, è richiesta conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza di suite user office 365, conoscenza windows Xp/7/10/11, Linux, capacità di lettura linguaggi C/C++, conoscenza di Latex. È preferibile possesso di un diploma in ambito tecnico e conoscenza seconda lingua come tedesco, spagnolo o francese. Assunzione con contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Orario di lavoro a tempo pieno, 8:30-12:45 e 13:45-17:30.