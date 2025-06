"Professionalità e lavoro dietro l’Ufficio elettorale"

Caro Carlino, in occasione delle ultime consultazioni referendarie ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di Presidente del seggio n. 1 del Comune di Ferrara e, con alle spalle oltre vent’anni di esperienza come componente di seggio a vario titolo, inclusa la partecipazione all’Ufficio Centrale nelle elezioni amministrative del 2024, desidero esprimere un sincero ringraziamento e un sentito elogio ai colleghi del Comune impegnati nel garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Li definisco “colleghi” perché, essendo anch’io una dipendente pubblica, conosco bene le difficoltà del contesto in cui operano ogni giorno: una realtà spesso segnata da normative in continua evoluzione, carenza di personale, incarichi complessi e responsabilità crescenti. A tutto ciò si aggiunge una condizione contrattuale che, purtroppo, non riconosce adeguatamente le competenze acquisite né restituisce, in termini economici, il valore dell’esperienza maturata. Troppo spesso si ha un’idea distorta del lavoro pubblico, che riduce l’impegno dei dipendenti a stereotipi ingiusti e superficiali. La verità, che ho toccato con mano ancora una volta in questa tornata elettorale, è ben diversa: dietro al regolare svolgimento delle operazioni c’è una macchina organizzativa efficiente, fatta di persone competenti, appassionate e disponibili, che lavorano con professionalità anche ben oltre i propri orari, con senso del dovere e spirito di servizio. Proprio per questo, il mio ringraziamento va all’Ufficio Elettorale Comunale che, con grande professionalità e disponibilità, ha saputo supportare con efficacia il lavoro dei Presidenti di seggio. In particolare, desidero esprimere la mia stima al Capo Ufficio dott. Michele Bignardi, la cui competenza e preparazione sono state un punto di riferimento fondamentale durante le ultime elezioni amministrative. Un grazie sincero anche a tutti gli altri operatori coinvolti in questa complessa macchina organizzativa: dagli uffici interni fino a chi ci accoglie alla consegna del materiale, sempre con un sorriso, una battuta o una parola gentile, capaci di alleggerire la stanchezza dopo tante ore di lavoro. Ogni figura coinvolta, in ogni fase, ha contribuito con serietà a un risultato collettivo. Mi auguro che, in futuro, ci sia sempre maggiore attenzione istituzionale verso chi, con competenza e dedizione, garantisce il buon funzionamento di processi complessi e delicati come quelli elettorali, spesso invisibili agli occhi dei più, ma fondamentali per il corretto funzionamento della macchina democratica e che meritano, proprio per questo, il nostro pieno riconoscimento. Sarà un piacere ritrovarvi, con lo stesso impegno e lo stesso spirito di collaborazione, alle prossime elezioni. Rita Mazzoni