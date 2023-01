"Professionalità e umanità a Medicina interna II"

Sono stato ricoverato all’ospedale di Cona nel reparto medicina interna II per Covid, vorrei esprimere un encomio e tutta la mia riconoscenza per il trattamento ricevuto, credo che il servizio svolto dagli operatori di questo reparto, dai medici agli infermieri a tutti gli inservienti sia impagabile! Ho potuto constatare personalmente la professionalità, l’umanità e il senso di responsabilità di chi opera in questo reparto. E qui non posso che fare ammonimento a chi ci governa per i continui tagli alla sanità! mentre dovrebbe essere il contrario! Ossia, assumere altro personale medico, infermieristico e di servizi vari, per ovviare al tour de force cui sono sottoposti gli attuali dipendenti, inoltre, per il servizio svolto, dovrebbero essere retribuiti in maniera adeguata! Concludo facendo un appello a coloro che in futuro saranno ricoverati in questo reparto e non solo qui, di essere collaborativi e comprensivi del difficile lavoro che svolgono chi ci assiste! Grazie con il cuore!

Natalino Patria

* * *

La zona di Piazzetta Lucchesi viene squarciata e poi ricoperta e poi squarciata e poi ricoperta da un’altra parte da più mesi senza criterio logico. Ma non procedono con una mappa per cercare a colpo sicuro dov’è il danno senza rendere un colabrodo via Piangipane e via Ripagrande? Senza contare gli altri tre cantieri.

Ermanno De Leone