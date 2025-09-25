‘Professione: reporter’, i 50 anni di un capolavoro

Ferrara celebra l’anniversario della nascita di Michelangelo Antonioni con una serie di iniziative in onore del grande regista: domenica e lunedì, lo Spazio Antonioni sarà eccezionalmente aperto con ingresso gratuito, invitando il pubblico a entrare nell’universo creativo del cineasta. Sarà questa l’occasione anche per ricordare i 50 anni dall’uscita di ‘Professione: reporter’, il film con Jack Nicholson e Maria Schneider che ha consegnato alla storia del cinema uno dei piani-sequenza più celebri al mondo. Il 29 settembre si terrà infatti in Sala Estense una masterclass del noto direttore della fotografia Luciano Tovoli, collaboratore storico di Antonioni. L’incontro, dal titolo ‘In viaggio con il maestro. Luciano Tovoli racconta Michelangelo Antonioni’, ripercorrerà il lungo sodalizio tra i due artisti, dal primo incontro in occasione del documentario ‘Chung-Kuo, Cina’, alla fondamentale collaborazione in ‘Professione: reporter’ fino alle sperimentazioni elettroniche nel film ‘Il mistero di Oberwald’, unica incursione televisiva del regista.

Dalle 21, sempre in Sala Estense, è in programma la proiezione del capolavoro del 1975 (versione originale con sottotitoli in italiano), in collaborazione con Arci, dove l’esperienza straniante del deserto, già sperimentata con ‘Zabriskie Point’, si ripresenta amplificata nel continente africano, come preludio a una impossibile fuga da sé. Il protagonista-reporter, interpretato da Jack Nicholson, vive il fallimento di ogni tentativo di conoscere la realtà e s’illude di poter cambiare identità assumendo quella di un uomo d’affari trovato morto. La dimensione desertica, priva di punti di riferimento, diviene sublime metafora di un mondo sempre più indecifrabile. Il film, elogiato da Roland Barthes e Federico Fellini, è considerato una delle opere di Antonioni più attuali ed ispiratrici. La serata sarà introdotta dall’assessore alla Cultura Marco Gulinelli e da Enrica Fico Antonioni. "Anche quest’anno siamo felici di celebrare l’anniversario della nascita di Antonioni con una serie di appuntamenti per riscoprire e apprezzare il suo straordinario genio" ha dichiarato l’assessore.