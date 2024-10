Professionisti di Confcommercio. Nuova realtà con Sgarbi presidente

Nasce ufficialmente l’associazione territoriale dei professionisti di Confcommercio Ferrara: il suo presidente provinciale è Massimo Sgarbi è stato eletto per acclamazione dall’assemblea dei soci nella sala conferenze di Confcommercio ieri.

A tenere a battesimo la declinazione ferrarese, la presidente nazionale di Confcommercio Professioni, Anna Rita Fioroni alla sua seconda visita in pochi a mesi a Ferrara (la prima era stata a febbraio scorso) : "Siamo molto soddisfatti della nascita di Confcommercio Professioni qui a Ferrara e siamo convinti che farà certamente bene – spiega la Fioroni –, questa declinazione locale si unirà ad un complessivo di circa 38 associazioni a livello territoriale. Ci occupiamo di fornire rappresentanza sindacale in particolare alle professioni non ordinistiche, anche se i servizi sono aperti a tutti. Ai temi di carattere generale su Credito, Fisco, Welfare – solo per citare i più comuni – si uniscono poi tematiche più locali ed è per questo che puntiamo ad incrementare la rappresentanza territoriale". Nel suo saluto il presidente provinciale di Confcommercio Ferrara Marco Amelio aggiunge: "In linea con la nostra strategia di promozione associativa nel corso di appena pochi mesi abbiamo messo in campo due nuove federazioni: quella relativa allo Sport a luglio scorso ed ora quella legata alle Professioni. Il mercato del lavoro cambia rapidamente e si affermano nuove forme lavorative. Come Associazione esistente sul nostro territorio dal 1946 abbiamo il compito fornire e quando possibile anticipare risposte attente e capaci sul piano della rappresentanza e non solo".

"Diamo concretezza ad un un impegno mettendo in campo – spiega il direttore generale Davide Urban – servizi specifici legati al mondo dei professionisti e tecnica in grado di sostenere i progetti dei nostri imprenditori in ambiti creativi ed innovativi: arte, comunicazione, cultura e sport. Un esempio: la filiera ferrarese della cultura è composta da circa 8mila imprese e per ogni euro di valore aggiunto se ne generano 1,8 su altri settori".

"E’ un impegno che mi accingo ad affrontare con entusiasmo – anticipa il neo presidente Sgarbi – nella consapevolezza della necessità di dare voce al mondo dei liberi professionisti (professioni non ordinistiche negli ambiti di benessere, comunicazione e cultura ndr) dando loro sia un indispensabile sostegno associativo, quanto un altrettanto essenziale supporto in tema di welfare ed assistenza contrattuale. Nel corso dei prossimi cinque anni di mandato ed in stretto raccordo con Confcommercio, il nostro lavoro sarà di implementare la rete di efficaci servizi tecnici per il mondo delle Professioni, essere insomma anche la “casa” del “popolo delle partite Iva".