Professionisti ferraresi in minoranza

Riccardo

Carrà *

E’ andato tutto come non doveva andare, ma come temevamo che andasse. A rappresentare i professionisti negli organi della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna sarà un ravennate. Ancora una volta un mero criterio numerico ha prevalso. Lo stesso criterio verso il quale abbiamo espresso la nostra contrarietà e sul quale si incardina, purtroppo, l’intera riforma legata agli accorpamenti degli Enti Camerali. Gli equilibri, per quanto riguarda le categorie, sono ancora da definire nel dettaglio. Il mio auspicio è che, nell’ambito delle trattative, il nostro territorio non ne esca completamente penalizzato. Non si tratta di posizionarsi in questa o quella poltrona, non importano i ruoli in senso stretto. Ciò che importa è che il nostro territorio non sia penalizzato, come purtroppo è accaduto sul versante delle professioni. Non abbiamo

nulla di personale contro il professionista che ci rappresenterà in Camera che è un collega stimato. Certo è che, legittimamente, sarà foriero di interessi ravennati. Anche su questo, però, stabilendo un nuovo metodo di lavoro basato sulla condivisione, può essere un ostacolo superabile. Ciò che avanziamo è anche una notazione metodologica: lo scarso preavviso con il quale siamo stati convocati per le votazioni che, ovviamente (essendo la sede legale a Ravenna), si sono tenute là. Non solo. L’espressione della preferenza ha potuto svolgersi esclusivamente in presenza, senza possibilità di delega. Tra Ordini professionali e Collegi, da Ferrara, eravamo presenti in sette. Mentre Ravenna era rappresentata da 14 elementi. I professionisti della nostra città presenti alle votazioni erano tutti legati alla Rete delle professioni. A fronte di questi numeri, è stata evidente la sproporzione che ha poi determinato il risultato. Confidiamo che, in futuro, il rappresentante dei professionisti ci coinvolga e che, tra cinque anni, si possa configurare un’alternanza.

* presidente dell’Ordine

dei Commercialisti