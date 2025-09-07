“Professoressa a 20 anni, ci ho messo anche la firma”

Ferrara, 7 settembre 2025 – “Mi chiamo Sabrina Meli, sono nata a Ferrara il 21 novembre 2004”. Cominciava così la lettera con la quale questa ragazza raccontava la gioia, all’età di soli 20 anni, per essere entrata di ruolo come docente. La sua cattedra all’istituto Burgatti, scuola superione a Cento. “Ho vinto il concorso, insegno per la mia prima volta”, le sue parole. E’ trascorso un anno tra i banchi, l’altro giorno, superato il periodo di prova – così è la procedura nel mondo della scuola – Sabrina ha firmato, la penna che scorre sotto gli occhi della dirigente scolastica Anna Maria Barone Freddo. “Adesso sono veramente assunta”, esclama.

Durante una lezione con gli studenti nella scuola di Cento

Il percorso si compie

“Dal concorso, al contratto, alla firma definitiva. Sì, un percorso che oggi sento finalmente compiuto. Dopo mesi intensi, di attesa e di impegno, il primo settembre ho firmato la presa di servizio a tempo indeterminato come docente Itp di informatica nella scuola di Cento”

Si è commossa?

“Sì, un po’. È stato un momento semplice, quasi ordinario nella sua forma, ma straordinario per il significato che porta con sé. A 20 anni, aver raggiunto questo traguardo così importante è per me motivo di grande orgoglio”

Insomma ce l’ha fatta

“Non è solo la realizzazione di un obiettivo, ma anche la conferma che la costanza e la fiducia nei propri sogni portano lontano”

Per lei i sogni si possono realizzare?

“Con la passione, lo studio e l’impegno. Sì, certo”

Cos’è per lei l’insegnamento

“Una professione, direi una missione. Vivo con entusiasmo il mio ruolo in classe, la vicinanza d’età con i miei studenti è un punto di forza, in un dialogo autentico e stimolante”

Insegna e poi?

“Frequento il corso di laurea in ingegneria informatica ed elettronica all’Università di Ferrara. Un percorso che arricchisce non solo me, ma anche il modo in cui cerco di trasmettere conoscenze e passione ai miei alunni”

Insegnante e alunna, allo stesso tempo

“Sì, una situazione un po’ particolare. Ma c’è un filo rosso che unisce i due ruoli, la voglia di sacrificarsi, l’impegno”

Cosa vuole dire ai ragazzi che hanno la sua età, a chi da anni attende una cattedra?

“Vorrei che questo messaggio arrivasse ai miei coetanei e ai più giovani: credete nelle vostre passioni, coltivatele e difendetele. A volte la strada sembra complicata o piena di ostacoli, ma ciò che conta è non smettere di cercare la propria luce. È lì che si trova la forza per crescere, per migliorarsi e, un giorno, per poter dire di avercela fatta”

Il suo primo anno, com’è andato?

“Un anno incredibile, pieno di emozioni, sfide, sorrisi”

Tra pochi giorni suonerà la campanella, si riparte

“Oggi posso dire, che l’avventura abbia inizio, alle emozioni che verranno!”.