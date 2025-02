Io, studentessa e professoressa: “A 20 anni già di ruolo, ho l’età dei miei allievi”

Ferrara, 23 febbraio 2025 – ”Mi chiamo Sabrina Meli, sono nata a Ferrara il 21 novembre 2004 e mi permetto di contattarvi per sottoporvi con gioia la mia storia”. E’ già nella semplicità acqua e sapone di queste parole, la bellezza di una favola scritta da una ragazza della porta accanto. Sabrina Meli entra un po’ nell’albo d’oro dei record in quel mondo fatto di aule e banchi, registri elettronici e lavagne che si accendono, voti e batticuore a poche ore dall’esame. All’età di soli 20 anni – era il il 23 dicembre, giorno segnato con la matita rossa e blu nel suo diario, anticipato regalo di Natale – è entrata di ruolo come docente. Insegna nell’istituto Burgatti, scuola secondaria di secondo grado a Cento.

“Ho vinto il concorso, insegno per la mia prima volta”. Solo qualche anno in più dei suoi studenti. “Riesco ad instaurare con loro un dialogo costruttivo e autentico, portando in aula entusiasmo e un approccio educativo vicino alla loro realtà”, così descrive la sua esperienza, nel volgere di qualche mese da studente a insegnante, dal banco a (dietro) la cattedra. Anche se spesso quella cattedra lascia per sentirsi più vicino ai ragazzi ai quali spiega i segreti dell’informatica. Proprio dall’informatica nasce la parola multitasking, la capacità di un software di eseguire più programmi contemporaneamente. Ormai da anni chi è impegnato in due o più attività nello stesso tempo. Dal computer alle persone, a lei. Adesso docente, ancora studentessa. Non le bastava dare lezione, ha deciso di iscriversi al corso di laurea in ingegneria informatica ed elettronica. E, siccome non solo la mente ma anche l’anima va nutrita, lei vive un po’ di musica, ritmi e melodie coltivati tra i banchi di scuola. “Ho da sempre una profonda passione per la musica – svela –, passione coltivata durante gli anni delle superiori, quando facevo parte del gruppo musicale della scuola. Questa esperienza mi ha arricchito sia dal punto di vista personale che per le relazioni con gli altri, rafforzando il mio spirito di collaborazione e la mia creatività”. Faceva parte di una band Sabrina Meli, fino a poco tempo fa una corsa in classe al suono della campanella dell’istituto Bachelet, i libri sottobraccio. Ora sottobraccio ha il computer con il registro elettronico. In ansia prima di sapere un voto che adesso è lei che mette sulla pagella. E’ il Bachelet che le apre le porte ad un futuro da prof. “Mi sono diplomata in sistemi informativi aziendali, diploma che consente dopo i cinque anni canonici di porter partecipare ai concorsi per l’insegnamento”. La band non l’ha distratta, il suo voto è stato cento e lode. Così, dopo essersi consultata con la mamma Maria Concetta Carambia, che venera; aver comunicato la decisione a papà Enzo per farlo sentire partecipe; un consulto davanti alla tv con i fratelli Salvatore e la piccola Isabella, ha deciso.

E’ il 4 novembre del 2024. C’è anche lei tra i tanti giovani e meno giovani che partecipano al concorso che si svolge a Bologna, nell’istituto Aldini. “Ce l’ho fatta, ho vinto”, gli occhi ancora brillano al ricordo. “Il mio primo giorno da prof, che emozione. Non riesco a tradurre con le parole cosa ho provato”, confida. Anche se – a Sabrina quello che è di Sabrina –, c’è un dettaglio che non possiamo nascondere. Lo svela lei: “Beh, in realtà ho iniziato ad insegnare a 19 anni. Sono stata precaria all’Einaudi”. Chissà se Marianna Fornasiero, la dirigente scolastica, se la ricorda ancora. I capelli lunghi neri, la riga in mezzo, quel sorriso contagioso. Qualche mese, attimo fuggente.