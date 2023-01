Professori a lezione di Rinascimento

di Francesco Franchella

Accompagnare e coinvolgere. Ancora prima di esporre e raccontare. Non soltanto gli adulti, magari già specialisti del settore, ma anche amatori, curiosi, giovani e bambini. Sembra che anche in questa direzione si stia muovendo la macchina organizzativa del Comune, di Ferrara Arte e degli altri partner, in vista della riapertura del Palazzo dei Diamanti, con l’inaugurazione della mostra ‘Rinascimento a Ferrara – Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’, prevista per il 18 febbraio.

Ieri serað 0532244949). Per le scuole secondarie di II grado, invece, il collettivo Hpo e Silvia Meneghini hanno in serbo un progetto, attraverso il quale gli studenti potranno visitare la rassegna con un supporto cartaceo che li inviterà a fotografare e descrivere i dettagli di alcune opere, concentrandosi sulla relazione tra uomo, ambiente e architettura. Poi, in laboratorio, verranno create ambientazioni immaginarie da Hpo in 3D, in un grande paesaggio collettivo. Per informazioni su questo progetto [email protected] Se invece una classe IV delle scuole primarie intende affrontare con gli alunni la storia di Palazzo dei Diamanti, il progetto di Eniscuola ‘Le storie di Palazzo dei Diamanti’ ha proprio lo scopo di avvicinare i giovani a queste celebre monumento, attraverso il linguaggio del disegno. In particolare, attraverso un fumetto digitale, un cortometraggio animato e una cartolina.

Dal 16 gennaio fumetto e cortometraggio saranno disponibili nella sezione ‘Progetti per le scuole’ del sito www.eniscuola.eni.com. "Quando un museo incontra il suo pubblico – questo il commento alle iniziative previste dell’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – non deve condurlo a una meta, ma offrigli gli strumenti per il viaggio: dobbiamo preoccuparci di suscitare curiosità e punti di vista nei grandi, ma anche nei giovani e nei più piccoli, perché un museo può aiutarci a conoscere meglio noi stessi e le nostre origini".