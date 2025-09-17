Profilo social hackerato e chiuso, il racconto dell’agente immobiliare: “Ho perso dati e annunci di lavoro”

Ferrara, 17 settembre 2025 – Un messaggio stringato, fatto pervenire via email: “Abbiamo bloccato il tuo account Facebook”. È il trauma numero uno. Ma, forse, ancora peggio c’è la motivazione: “Abbiamo rilevato contenuti a sfondo sessuale” legati allo “sfruttamento dei minori”. È lo shock numero due, inaccettabile. È così che è cominciata la disavventura che l’agente immobiliare Alberto Cocchi ha deciso di raccontare sul nostro giornale anche per “mettere in guardia eventuali utenti dei social sui sempre più frequenti hackeraggi degli account”.

Ma riavvolgiamo il nastro. "Lo scorso fine settimana – racconta l’agente immobiliare – mi è arrivata un’email da parte del gestore di Facebook in cui, indicando un punto sulla carta (precisamente ad Altopascio, in Toscana), mi si chiedeva se avessi autorizzato un accesso al mio profilo social da quelle zone. Evidentemente, non ero io. Ho compilato una sorta di scheda e, dopo aver confermato che si trattava di un’altra persona che tentava di entrare nel mio account, Facebook l’ha immediatamente bloccato”. Ma il problema nasce appunto dal fatto che “il gestore del social mi ha comunicato che dal mio profilo veniva pubblicato del materiale a sfondo sessuale, che riguarda il traffico di minori. Una cosa inaudita”.

Peccato però che, nonostante Cocchi abbia segnalato a Facebook che non era stato lui a pubblicare quel tipo di materiale, il social abbia deciso unilateralmente di inibire l’accesso al legittimo titolare dell’account. "Avendomi bloccato il profilo – prosegue Cocchi – ho completamente perso tutto ciò che avevo. Foto, contatti, amicizie, contenuti. Agendo in questo modo, pur capendo la volontà di bloccare la diffusione di materiale a sfondo sessuale, mi è stata tolta la possibilità di ’salvare’ alcuni contenuti a cui ero legato. A mio parere, visto che il gestore era riuscito a individuare da dove veniva l’accesso illegale, sarebbe stato più utile inibire quello”.

Ma la sventura non è finita qui. Perché, oltre al profilo ’personale’, il social ha immediatamente bloccato anche il profilo ’professionale’ che Cocchi adopera per svolgere la sua attività di agente immobiliare. "Sulla pagina che utilizzavo per lavoro – dice ancora – caricavo periodicamente annunci immobiliari, appartamenti disponibili per l’affitto o per la vendita. Anche tutto quel materiale lì è andato completamente perduto e mi è stato impedito di poterne avere accesso. Per cui, oltre al danno personale, c’è anche un danno professionale”.