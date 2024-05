"Profonda amicizia sorretta dalla stima reciproca". Paolo Bruni ricorda il giornalista Franco Di Mare

Paolo Bruni ricorda il giornalista e amico Franco Di Mare. "Conobbi Franco oltre vent’anni fa nei corridoi di Rai 1, all’alba.

Franco assunse la conduzione di Unomattina all’inizio degli anni 2000 dopo l’esperienza di inviato speciale Rai nelle guerre dei Balcani e nei principali teatri di crisi internazionali in Africa e in tutto il mondo. Io frequentavo all’epoca settimanalmente Unomattina nelle rubriche dedicate ai prodotti agroalimentari. Quel primo incontro fu come una magia, scattò tra noi un’immediata empatia che si trasformò in profonda amicizia sorretta oltre che dalla simpatia anche dalla stima reciproca.

Oltre a continuare a frequentare insieme gli studi televisivi Rai facemmo tante iniziative in vari luoghi d’Italia a sostegno delle produzioni agroalimentari del made in Italy. L’ho invitai diverse volte anche a Ferrara per iniziative di solidarietà del Lions club di Portomaggiore nel 2005 e 2015 e per il 50º anniversario della Confcooperative di Ferrara al Comunale nel 2008.

Un grande giornalista

ma soprattutto

un grande amico".