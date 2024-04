Progettazione europea. Il futuro dell’Unione dai giovani al Pnrr . Festival con gli esperti

Debutterà oggi il Festival della Progettazione Europea, European Projects Festival: l’evento, organizzato da Officine Europa, che vuole riunire a Ferrara persone provenienti da ogni Paese d’Europa interessate a conoscere, discutere, approfondire le grandi scelte e sfide del futuro dell’Unione. La tre giorni si distinguerà per proposte accademiche e formative sui fondi europei, sulla progettazione europea, su buone prassi e progettualità specifiche, per occasioni di informazione e sensibilizzazione sull’Unione Europea e i suoi valori, per momenti di cultura con spettacoli, incontri con autori, proiezioni cinematografiche, mostre fotografiche.

Alle 10 nell’auditorium del laboratorio aperto Ex Teatro Verdi la conferenza di apertura ‘NextGenerationEU: le nuove generazioni per l’Europa del futuro’. Dei valori della cittadinanza europea, del coinvolgimento attivo dei giovani, delle opportunità che l’Unione Europa offre parlano gli studenti italiani ed europei dello Aeht Youth Parliament 2024 con Alexandra Storari, presidente di Officine Europa, Alessandro Balboni, assessore ai Progetti Europei, Paola Salomoni, assessore alla Scuola, Università, Ricerca e Agenda digitale della Regione, Massimiliano Urbinati, dirigente dell’istituto Vergani-Navarra, e Francesco Cafarelli, project manager della Fondazione Antonio Megalizzi di Trento. La mattinata proseguirà alle 10.30 nella sala ex refettorio del chiostro di San Paolo con il seminario ‘NextGenerationEU e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a supporto degli enti locali: strumenti, tecniche, buone prassi’ a cura di Anci Emilia-Romagna. L’ingresso è libero e gratuito: l’evento verrà trasmesso in streaming sulla pagina facebook European Projects Festival.

Nel primo pomeriggio saranno due gli appuntamenti, alle 14. L’auditorium dell’Ex Teatro Verdi ospiterà la tavola rotonda ‘Le 5 parole dell’Europa: il lessico delle nuove generazioni’, a cura della Fondazione Treccani Cultura, con Michele Ainis, Massimo Bray, Maria Vittoria Dell’Anna. In aula Verdi la Fondazione Antonio Megalizzi proporrà il seminario ‘La sfida europea della Fondazione Megalizzi: i primi passi di un ente del terzo settore nel mondo dell’europrogettazione’. Sphera Network terrà alle 14.30, in aula Camaleonte il laboratorio ‘How cross border collaboration is the new normal for European media: the case of Sphera Network’.

Il primo incontro con l’autore, alle 15.30 alla libreria La Feltrinelli, sarà con Claudio Sardo, che presenterà il libro ‘David Sassoli, La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa’ (Feltrinelli). Alle 16, di nuovo in aula Verdi, il Cds terrà il seminario ‘L’Europa per le pari opportunità di genere, territoriali e generazionali: la ricerca del Cds - Centro Ricerche Documentazione e Studi Economici di Ferrara’. Nella sala ex refettorio del chiostro di San Paolo, alle 16, si svolgerà la tavola rotonda ‘Povertà educativa, disagio e abbandono scolastico’ a cura di Cfp Cesta.