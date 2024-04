Progettazione europea, tre giorni di idee e dibattiti

Il centro storico è stato teatro di diversi eventi a tema nell’ambito della prima edizione del ‘Festival della Progettazione Europea’. Un evento diffuso – con il patrocinio del Comune e della Regione Emilia-Romagna –, articolato in tre giornate, iniziate venerdì e in programma fino a oggi, con convegni, seminari, proiezioni e spettacoli con al centro temi e approfondimenti legati all’Europa. L’European Projects Festival ha visto come sede principale il Laboratorio Aperto Ex Teatro Verdi. La manifestazione, però, si svolta anche all’interno del chiostro di San Paolo, più precisamente nella sala ex refettorio e nella sala della Musica, al teatro Nuovo e nella suggestiva sala dell’Arengo del municipio. A quelli organizzati in luoghi simbolo della città estense, si sono aggiunti anche altri momenti culturali nelle librerie Feltrinelli e Ubik, dove è stato possibile incontrare gli autori dei libri presentati nei vari incontri.

Il festival si è articolato in quattro specifiche sezioni a tema. Nell’ordine un forum con programma di conferenze, convegni e seminari, laboratori formativi e presentazioni di casi di successo sui temi dell’Unione Europa, delle sue politiche, dei fondi a disposizione grazie al bilancio pluriennale 2021-2027 e a NextGenerationEU. Altra sezione quella del ‘fair’, ovvero, uno spazio espositivo dove tutte le organizzazioni pubbliche e private che sono coinvolte in progetti europei o sono interessate ad aprirsi al contesto europeo, possono presentarsi, conoscersi, scambiarsi idee e proposte, creare occasioni di networking. Inoltre, era previsto un programma culturale basato su incontri con autori, proiezioni di film, spettacoli dal vivo. Un momento di festa, di riflessione e di dibattito, insieme a grandi artisti, a realtà culturali che operano in Europa e che sono coinvolti in progetti e piattaforme europee. A completare anche una cena di gala e spazi degustazioni nelle sedi del festival con il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto ‘Vergani Navarra’. L’Europa è presente nella quotidianità e nella pianificazione dei territori e delle comunità. Lo strumento per recepirle è appunto la progettazione europea. Il festival si è rivolto ai tecnici e a quanti si avvicinino alla progettazione europea, a giovani e associazioni no-profit. Oltre alle scuole e agli studenti che condividono idee, esperienze, progetti per migliorare le proprie conoscenze e competenze ed essere cittadini consapevoli.

E, ancora, ad artisti e professionisti della cultura, istituzioni e industrie culturali e creative, enti locali, università e centri di ricerca che stanno realizzando progetti di innovazione e modernizzazione per le città, le comunità, e i territori al fine di renderli più ecologici, digitali e resilienti.