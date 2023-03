Progetti del Pnrr In municipio il team di esperti

Il Team 2023 Pnrr per la provincia di Ferrara messo a disposizione dalla Regione ha incontrato oggi per la prima volta, nella Sala Zanotti, la cabina di regia del Comune di Ferrara presieduta dall’assessore Andrea Maggi. La volontà e il progetto della Regione Emilia Romagna per i fondi PNRR prevede una turnazione sul territorio regionale, al fine di creare il maggior apprendimento collettivo. All’incontro con i tecnici presenti nella cabina di regia del Comune, alla presenza del direttore generale Sandro Mazzatorta, sono intervenuti Simona Boragini esperto edile e team leader; Stefano Carboni, esperto digitale; Enrico Callegari -esperto ambientale e rinnovabili e Marcello Alderuccio -esperto ambientale- già presenti e confermati dal team 2022. L’incontro, a detta dell’assessore Maggi è stato utile per impostare assieme "l’attività di supporto del team e per confrontarci in merito al Piano di Miglioramento del Comune di Ferrara incrementando la collaborazione ed azione condivisa a livello regionale".