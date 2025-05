Progetti e idee, festival europeo pronto a partire

Festival della progettazione europea. Tema dell’edizione 2025: "Idee che prendono forma". Oggi al via l’European Projects Festival: programma ricco di eventi. La maggior parte degli incontri nel Dipartimento di Economia con esperti del settore. Prende oggi ufficialmente il via, a Palazzo Bevilaqua Costabili, la seconda edizione del Festival della Progettazione Europea. Il Festival, a ingresso gratuito.

Tre le macroaree temataffrontate da oggi a venerdì 16: resilienza, futuro e unità all’interno del contesto Ue. Particolarmente nutrito il programma della prima giornata che inizierà alle 9.30, con l’intervento di apertura (in lingua inglese) di Nicoletta Iacobacci, esperta di etica e innovazione strategica, specializzata in tecnologie emergenti e intelligenza artificiale, che parlerà del ruolo della generazione beta in rapporto alla ridefinizione del futuro. Seguiranno tre panel di approfondimento del percorso dedicato alla resilienza. Un primo panel affronterà la trasformazione delle città e ruolo delle donne, a cui prenderanno parte Angela Travagli, assessore del Comune, Valeria Vacchiano, e Federica Turco, rispettivamente European Project Manager e Gender Equality Manager del comune di Torino. Il secondo verterà sul supporto intergenerazionale al ruolo di madre prevede la partecipazione della Fondazione, del Csv Terre Estensi e del Forum Provinciale Terzo Settore Ferrara. Il terzo panel dal titolo ’Move Your Mind - learning becomes an adventure with Ludodidactics!’ vedrà coinvolti l’associazione italiana educatori museali e partner dei Paesi Bassi. Al pomeriggio si alterneranno workshop e tavole rotonde con la partecipazione di numerosi relatori, e il Festival-Off “Peace Pathway: Europe and Peace”, percorso di tre incontri che vede coinvolta l’Università di Ferrara e il Laboratorio per la pace di Ferrara.