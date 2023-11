"Progetti e soldi, iter tutto di Toselli"

CENTO

Sulla Pinacoteca è il gruppo d’opposizione Avanti Cento che rivendica la paternità dell’ex sindaco Fabrizio Toselli. "Non ci stiamo a vedere che le grandi opere pubbliche messe in campo con tanto impegno dall’amministrazione Toselli – scrivono - vengano attribuite in via esclusiva all’attuale amministrazione, che nulla ha fatto se non tagliare i nastri". E ripercorrono. "Dopo pochi mesi dal nostro insediamento - dice l’ex sindaco Fabrizio Toselli - nell’ottobre 2016 affidammo ad Open Project, il progetto preliminare approvato a dicembre 2018, l’8 ottobre 2020 la Giunta approvó quello definitivoesecutivo per 2,9 milioni, grazie ad un grande lavoro di uffici e dell’amministrazione". Poi l’affidamento dei lavori alla AR.CO. aprendo il cantiere con l’assessore regionale Felicori. "Rimaneva l’allestimento – prosegue la capogruppo Beatrice Cremonini - Vista l’importanza della Pinacoteca volevamo ci fosse un allestimento più moderno ed efficace possibile. L’allora assessore Elena Melloni e l’ex direttore Fausto Gozzi con Open Project studiarono un progetto e la Giunta Toselli lo candidó al Bando del Ministero della Cultura ’Fondo Cultura’ per 1.236.125 euro di cui solo 247.255 euro a carico del Comune". E tirano le somme. "La risposta dal Ministero arrivò il 9 dicembre 2021, un mese dopo l’insediamento della nuova amministrazione: è evidente che non può essere merito loro. Raccolgono solo i frutti", concludono.