Progetti europei, pioggia di milioni. Digitale, mura e mobilità sostenibile. In campo tredici nuove iniziative

In meno di cinque anni sono 13 i nuovi progetti europei che si è aggiudicato il Comune, mentre altri otto sono ancora in sospeso. Complessivamente ne sono stati gestiti 17, per un valore di oltre 15 milioni. Ecco i più significativi per la città. Air Break, quattro milioni di euro per qualità dell’aria e mobilità sostenibile; Ferrara Talent Playground, 215 mila euro dedicati a inclusione e valorizzazione delle competenze; Campus, 1,5 milioni di euro per sostenibilità ambientale e lotta ai cambiamenti climatici; Popupurbanspaces che conta 2,5 milioni di euro per la pianificazione urbanistica sostenibile, mobilità, urbanismo tattico e placemaking; Darsena Elettronica, sul piatto 50mila euro finalizzati alla cultura e rigenerazione urbana. Usage che conta quattro milioni di euro per l’accessibilità dei dati, data space, transizione verde e sostenibilità; Jewels Tour, 2,4 milioni di euro per politiche per la valorizzazione turistica e culturale; Look Up!, agenda trasformativa urbana dello sviluppo sostenibile per la città per un ammontare di 11,4 milioni di euro da utilizzare nei campi della rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, efficientamento energetico, accessibilità e inclusione; Michelangelo Antonioni, 18 mila euro per il settore cultura; Small, 850 mila euro per mobilità sostenibile, accessibilità ed equità sociale; Make in Fe, 100mila euro per cultura e inclusione sociale; A ticket for 2030, cinquemila euro per transizione verde, digitale e inclusione sociale; Smart tourism destination per turismo sostenibile e digital transition; Protecht 2save, con 2,2 milioni di euro dedicati a sostenibilità del patrimonio culturale e cambiamenti climatici; Perfect che prevede 2,5 milioni di euro per ambiente, efficienza delle risorse e infrastrutture verdi; Pmo-Gate, 1,5 milioni di euro per il contrasto ai rischi ambientali; Hicaps con 1,8 milioni di euro per patrimonio culturale monumentale, mura e turismo sostenibile.

"Riuscire a sviluppare progetti innovativi e concreti ottenendo fondi dai programmi europei: è stato questo il nostro obbiettivo e lo abbiamo pienamente raggiunto. Grazie ai progetti europei che abbiamo candidato e che sono stati finanziati abbiamo realizzato e realizzeremo importanti interventi a beneficio della nostra città senza mettere le mani in tasca ai ferraresi. La buona amministrazione, infatti, si dimostra soprattutto con la capacità di intercettare risorse economiche "a costo zero" spiega Alessandro Balboni (foto), assessore ai Progetti europei.