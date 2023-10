Progetti nella zona Collinara, Legambiente presenta le firme contro

COMACCHIO

Nei mesi estivi, il Circolo Legambiente Delta del Po ha organizzato una petizione con lo scopo di chiedere un incontro pubblico all’Amministrazione di Comacchio in merito ai progetti relativi all’area Collinara (tra Porto Garibaldi e Scacchi). Il numero delle firme raccolte, "grazie alla collaborazione di commercianti del comune di Comacchio e di volontari – afferma la presidente del Circolo Legambiente Delta del Po, Paola Batistini - sono 485 su cartaceo e 93 sulla piattaforma change.org: indice che i cittadini sono interessati a conoscere in modo più approfondito i progetti".

Da qui, la richiesta dell’incontro che ha come scopo principale informare la cittadinanza, residenti e non, dei progetti "che – riferisce la presidente - comporteranno cambiamenti importanti alla viabilità di accesso dalla Strada statale Romea e dalla via Acciaioli a Porto Garibaldi, e quindi alla conformazione commerciale del centro della località turistica. Inoltre l’area è tutelata da norme del Parco del Delta del Po e andrebbe a consumare suolo in deroga alle norme regionali".

Come ricordato dal Circolo Legambiente "l’avvio della progettazione dell’area Collinara risale a tantissimi anni fa e nel tempo sono stati apportate modifiche. La cittadinanza ha il diritto di conoscere questi cambiamenti progettuali e, soprattutto, ha il diritto di essere coinvolta in quanto non si parla di pochi metri quadri di cementificazione, bensì di più di 200 ettari con attività commerciali, centro benessere e altro, che cambierebbero completamente il volto della località costiera". L’associazione, infine, ringrazia "il sindaco Pierluigi Negri per l’attenzione in attesa di conoscere la data dell’incontro pubblico, a seguito dell’avvenuta consegna delle firme".