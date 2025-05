Progetti per associazioni e caregiver, al fianco di chi sostiene gli anziani

Le aziende sanitarie ferraresi e il Comune di Ferrara insieme per approfondire bisogni, progetti e supporti dedicati a caregiver e associazioni. Nel corso del mese tradizionalmente dedicato al caregiver (maggio), la figura fondamentale che si prende cura a titolo gratuito di familiari o persone care non autosufficienti, le aziende sanitarie ferraresi e l’amministrazione comunale di Ferrara rafforzano il loro impegno nel riconoscere e supportare questo ruolo cruciale. Per approfondire le tematiche legate ai bisogni dei caregiver e delle associazioni che li rappresentano, e per illustrare i progetti attivi sul territorio è stato organizzato un importante incontro intitolato “Cura e Comunità: bisogni, progetti e sostegno per Associazioni e Caregiver”. L’evento si terrà lunedì dalle 15 alle 18, presso la Sala ex Refettorio in via Boccaleone 19.