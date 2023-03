Progetti Ue, il Comune cerca esperti

Mobilità sostenibile, digitalizzazione, cambiamento climatico, inclusione sociale, turismo. Sono solo alcune delle categorie tematiche per le quali gli operatori economici esperti in progettazione europea potranno proporre la propria consulenza al Comune di Ferrara, tramite l’iscrizione al nuovo elenco in via di istituzione. Dalla Giunta comunale è arrivato, infatti, il via libera al lancio di un avviso pubblico esplorativo per la creazione di un elenco di operatori economici esperti in progettazione europea, dei quali l’Amministrazione comunale potrà avvalersi per la partecipazione a bandi di finanziamento promossi dalle istituzioni europee. L’avviso che sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito www.comune.fe.it sarà in particolare rivolto a operatori con comprovata esperienza di almeno 5 progetti presentati eo gestiti negli ultimi 3 anni e valutati positivamente, e con referenze di almeno 5 clienti, sia a livello nazionale che internazionale. In via di prima attuazione l’elenco riguarderà operatori iscritti al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), in particolare all’area merceologica “Servizi per il funzionamento delle Pa”, categoria “Servizi di supporto specialistico”. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, potranno richiedere l’iscrizione nell’elenco attraverso il Portale gare d’appalto (https:appalti.comune.fe.itPortaleAppaltiithomepage.wp) del Comune di Ferrara.