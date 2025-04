Progetto all’area ex Girasole. Due milioni per bonificarla

Si parla ancora di rigenerazione urbana a Bondeno: stavolta al centro delle attenzioni dell’amministrazione c’è l’area “ex Girasole”, in disuso da anni e attualmente in uno stato di degrado, situata nel Quartiere del Sole in via Vittime dell’11 Settembre, per la precisione di fianco al supermercato Famila. Il fabbricato e l’adiacente area verde sono da circa un anno di proprietà comunale: ora la Giunta ha approvato il maxi progetto di totale rigenerazione per complessivi 2.160.000 euro che lunedì sarà candidato al bando nazionale di riqualificazione delle aree dismesse o in disuso.

"Sarà una bella bonifica e rigenerazione: in caso di finanziamento, da luogo di abbandono diventerà polo di eccellenza per la sanità e la mobilità sostenibile, con grande attenzione al verde pubblico – annuncia il sindaco, Simone Saletti –. Infatti, all’interno dello stabile, che cambierà profondamente rispetto all’immagine attuale, troveranno spazio e potranno anche aumentare gli ambulatori del centro di medici e infermieri volontari attualmente situato in via Goldoni. Già oggi si tratta di un servizio di eccellenza offerto a tutta la popolazione – chiarisce il primo cittadino –, e noi vogliamo renderlo ancora più efficiente trasferendolo e dotandolo di spazi migliorati, ingranditi e all’avanguardia".

Attualmente, il fabbricato in questione si trova in uno stato di completo abbandono, e nel recente passato è anche stato oggetto di vandalismi più o meno gravi, fra cui un incendio divampato sul finire del 2021. "Il luogo necessita delle nostre massime attenzioni – aggiunge ancora Saletti –, essendo situato all’interno di un contesto residenziale, di fianco al supermercato e accanto al Centro Maria Regina della Pace in cui socializzano i più giovani e si svolgono numerose funzioni religiose. Per questo, abbiamo anche pensato di situare all’interno del fabbricato rigenerato una ciclostazione dotata di deposito biciclette e un’area tecnica in grado di fungere da “hub della mobilità sostenibile”".