Progetto ’Alleanza digitale’: "Giovani iperconnessi, va intercettato il disagio"

Nell’ambito del progetto "Alleanza Digitale", adesioni di pubblico e partecipazione al webinar per genitori promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara, che si è tenuto nei giorni scorsi, dal titolo "Costruire nuove alleanze, dai rischi del digitale a un patto condiviso genitori e figli". I filosofi stanno definendo la tecnologia digitale una prosecuzione del corpo e della mente per molta della popolazione mondiale, pertanto non stupisce l’alta adesione al seminario tenuto dai formatori che sono intervenuti sul tema delle dipendenze comportamentali correlate all’utilizzo dei supporti digitali e della consapevolezza critica dei media, utili per prevenire e contrastare le dipendenze dai device e migliorare la gestione spazio temporale delle attività nell’era digitale.

L’intervento curato dalla psicoterapeuta Emdr Elisa Stefanati e dal pedagogista Giordano Barioni ha messo in luce i rischi legati all’iperconnessione da schermo. Da quando bambini e preadolescenti hanno spostato vita sociale e tempo libero sui dispositivi connessi ad internet, l’infanzia fondata sul gioco è stata sostituita dall’infanzia fondata sullo smartphone, modificando gli schemi di risposta agli adattamenti evolutivi. L’apprendimento sociale, che avviene durante tutta l’infanzia, vive un momento sensibile per le competenze culturali e sociali, nella fascia d’età tra i 9 ed i 15 anni: questa fase purtroppo è anche l’età in cui gran parte dei preadolescenti riceve in dono il telefono e inizia a spostare la propria vita sociale dall’offline all’online. "Su un campione di 11mila ragazzi studiati nell’arco di dieci anni - ha sottolineato Stefanati - è emerso che quelli che facevano più uso di media digitali correlavano con un differente sviluppo delle aree cerebrali, in particolare la struttura dove avviene l’elaborazione dei sentimenti e delle scelte etiche si sarebbe via via assottigliata". "La comunità educante ha un ruolo importante - ha proseguito Barioni -, è fondamentale intercettare precocemente il disagio, ed è importante essere accoglienti e non giudicanti per riuscire ad accompagnare i giovani verso un percorso di accettazione di sé stessi e del proprio corpo".

Il pedagogista ha esposto ai genitori un "accordo" chiamato Patto digitale, uno strumento di negoziazione concreta delle regole di utilizzo degli schermi, che ogni famiglia può concordare con i propri figli e che è visionabile e scaricabile sulla piattaforma di Alleanza Digitale. L’assessore all’Istruzione Pubblica e Politiche Giovanili Chiara Scaramagli è intervenuta affermando che "il mondo digitale è parte sostanziale della vita delle nuove generazioni al punto che è difficile distinguere l’esistenza online e offline. La continua frequentazione di social, videogame e in generale dell’attività in rete può rappresentare però un rischio per la salute mentale dei giovani. E’ necessario fornire una risposta a questa nuova forma di disagio giovanile, supportando le famiglie".

Le fa eco il numero uno di Fondazione Estense, Riccardo Maiarelli: "Non possiamo più ignorare i rischi per le competenze sociali, emotive e cognitive che corrono i nostri ragazzi, connessi all’uso eccessivo di tecnologia. Alla luce delle evidenze scientifiche che dimostrano come modifiche cerebrali siano causate dall’iperconnessione, è più che mai urgente educare i giovani sui rischi e incoraggiare gli adulti a essere modelli positivi".

Jacopo Cavallini