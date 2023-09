Progetto ’Boomerang’ presentato in comune: "Visite all’Oasi Canneviè"

Ieri mattina nella sala consigliare di Codigoro cinque giovani provenienti da Argentina, Cile ed Uruguay hanno dato il via al progetto "Boomerang 2022-2023", finanziato e patrocinato dalla Regione con 30mila euro. Presenti il consigliere regionale Marco Fabbri, nella sua qualità di presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, il primo cittadino codigorese Alice Zanardi, Davide Nardini, presidente della Pro loco di Codigoro e Federico e Sonia dell’associazione di Promozione Sociale "Stazione Sociale" di Comacchio. Ma soprattutto gli attori del "Boomerang" ovvero Federico, 28 anni, di Mar del Plata, di Buenos Aires, grafico e film maker, l’architetto Costanza, 29 anni, da Santiago del Cile con la famiglia, originaria di Rimini, che ha creato un albergo vicino alla capitale cilena. La commercialista Agustina, 32 anni, da Buenos Aires, coi nonni romagnoli. La grafica Agustina, 33 anni, proveniente da Mendoza, coi nonni di Parma, e infine lo studente universitario Consalo, 22 anni, da Buenos Aires, coi nonni originari di Cesena. I ragazzi saranno ospitati nel suggestivo complesso Canneviè e rimarranno per tre settimane nella nostra regione ed in ogni giornata andranno alla scoperta di luoghi ricchi di storia, arte, natura e gastronomia.