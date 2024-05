’Progetto Comune’ presenta il programma per il futuro del paese

Questa sera alle 21 Progetto Comune, la lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Paolo Lupini, si presenterà nella civica di Montesanto per far conoscere i candidati e scoprire le proposte del programma elettorale per il fututo e lo sviluppo del territorio. Tra i volti noti ricordiamo l’assessore all’Innovazione Tecnologica Dante Bandiera, il presidente della Pro Loco di Voghiera Elia Fantini, l’ex sindaco Claudio Fioresi, l’assessore alla Cultura Emanuele Ganzaroli, non si sono ripresentati l’ex sindaco Cavicchi Cavicchi e il vice sindaco Isabella Masina. Ecco tutti i candidati presenti nella lista per per prossime comunali "Progetto Comune": Dante Bandiera, Sonia Boggian, Roberta Campi, Marcello Cavicchi, Elia Fantini, Claudio Fioresi, Emanuele Ganzaroli, Erika Guberti, Marcella Liporace, Paolo Pini, Monica Pocaterra, Emanuele Savini.

f.v.