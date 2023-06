Progetto comunità energetiche "L’obiettivo è ottenere risparmi"

portomaggiore

Dopo l’avvio del progetto di Comunità Solare con la cittadinanza di Portomaggiore, ora è il momento di parlare di Comunità Energetiche. L’Unione dei Comuni Valli e Delizie ha infatti dato incarico alla Rete d’Impresa Albatros, in Emilia-Romagna rappresentata da Mediatip, di studiare e progettare almeno tre Comunità Energetiche da avviare a Portomaggiore, Argenta e Ostellato possibilmente entro il 2023. Dopo l’apertura di Argenta l’8 giugno, martedì 13 giugno alle 20.30 in sala consiliare sarà la volta di Portomaggiore.

Durante l’incontro saranno fornite tutte le informazioni riguardanti il progetto e sarà illustrata la bozza del piano di fattibilità che contiene le superfici che l’amministrazione Bernardi potrebbe mettere a disposizione di investitori locali e non, per realizzare i primi impianti. "Con la creazione delle Comunità Energetiche – spiega il sindaco Dario Bernardi - i vantaggi saranno davvero per tutti. Il Comune punterà ad azzerare il costo delle proprie bollette e avere una rendita sicura per i prossimi 20 anni così da poter investire più risorse in quei settori oggi danneggiati dal drenaggio di risorse del caro energia. I cittadini avranno quindi un comune più efficiente e, aderendo al progetto e consumando energia a chilometro zero, potranno ottenere anche loro dei vantaggi economici. Potranno inoltre aderire alle Comunità anche artigiani e commercianti che, grazie al modello di Welfare di Comunità, potranno beneficiare di maggiori introiti". Una Comunità Energetica (o Energy Community) è un insieme di persone che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari. Le comunità energetiche rappresentano quindi un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Questo modello fonda i suoi valori sulla lotta allo spreco energetico.

f. v.