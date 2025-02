Progetto con la Svezia, la visita in Pinacoteca

Il Comune di Cento ha accolto nei giorni scorsi una delegazione proveniente da Umeå, Svezia, nell’ambito del progetto europeo "Transnational Cooperation for a full Gender Equality", finanziato dal programma European Urban Initiative – City to City Exchange. Lo scambio con Umeå ha permesso di confrontarsi con una realtà considerata tra le più avanzate al mondo in questo ambito, grazie a oltre trent’anni di esperienza nella promozione delle pari opportunità.

La collaborazione tra le due città ha avuto inizio con una prima visita che si è svolta a Umeå nello scorso novembre 2024. In quell’occasione, una delegazione del Comune di Cento ha potuto approfondire il modello svedese e conoscere alcune delle strategie più innovative adottate dall’amministrazione locale, tra cui la progettazione di spazi urbani sicuri e inclusivi, l’attenzione alla gestione degli appalti pubblici in ottica di equità e la raccolta e analisi di dati statistici con un focus sugli indicatori di genere. La visita ha incluso anche un tour delle infrastrutture cittadine, con particolare attenzione agli interventi realizzati per migliorare la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici per le donne.

Proprio nei giorni scorsi, invece, si è svolta la visita della delegazione svedese a Cento. Linda Gustafsson, responsabile dell’ufficio per la parità di genere del Comune di Umeå, e Lina Renfors, dell’ufficio sviluppo strategico, sono state accolte dall’amministrazione centese e hanno partecipato a numerosi incontri istituzionali, tecnici e con il mondo associativo locale. Le attività hanno incluso momenti di confronto con il Comitato Unico di Garanzia del Comune di Cento, con i rappresentanti del settore welfare e dei servizi sociali, con le associazioni del territorio impegnate nella lotta alla violenza di genere e con l’Università di Ferrara. Tra le iniziative più significative della visita, vi è stata la partecipazione a un’intervista radiofonica condotta dagli studenti della scuola media "Pascoli" di Cento, un focus group con donne di origine straniera organizzato dall’associazione "Strade APS" e un confronto con l’Ufficio Progetti Europei del Comune di Ferrara per valutare possibili collaborazioni future. Durante la permanenza della delegazione svedese, è stato inoltre organizzato un momento di scoperta delle eccellenze culturali del territorio, con una visita alla Pinacoteca e alla Chiesa di San Lorenzo, ma anche agli hangar delle Associazioni Carnevalesche. L’assessora Silvia Bidoli ha sottolineato l’importanza di questo progetto, evidenziando come l’esperienza di Umeå rappresenti un’opportunità per rafforzare le politiche di genere a Cento.