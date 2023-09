’Progetto decoro’, via la pulizia di città e frazioni

Torna a Ferrara ‘Progetto decoro’, la campagna per la promozione del decoro urbano promossa da Comune e Hera, finalizzata a rendere ancora più pulite le strade della città nonché le isole ecologiche. Da lunedì inizieranno una serie di interventi che proseguiranno per circa un mese e coinvolgeranno le frazioni di Francolino e Malborghetto, per poi proseguire nel quartiere di via Bologna, in località San Martino e in zona Darsena. L’anno scorso il progetto era stato portato a termine nelle zone di Pontelagoscuro, Barco, via

BolognaSan Giorgio e Krasnodar. Il progetto prevede, nei quattro quartieri, la pulizia profonda di circa 200 isole ecologiche di base e lo spazzamento straordinario delle strade. Sono complessivamente circa 8mila le utenze interessate, avvisate tramite volantinaggio. Dall’11 al 16 gli operatori Hera saranno a Francolino e Malborghetto. Sono previsti lo spazzamento dedicato delle carreggiate in cui insistono le 50 isole ecologiche di base delle due frazioni e il lavaggio delle aree in cui sono presenti i cassonetti, che verranno temporaneamente spostati per permettere una pulizia profonda. I bidoni danneggiati saranno inoltre riparati. Nuovi contenitori per vetro e lattine.