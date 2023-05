Progetto della legalità, gli incontri sul tema del bullismo giovanile

Si è concluso con un’emozionante e coinvolgente assemblea “Libera dalle mafie Comacchio”, il progetto dedicato alla legalità nel 2023 interamente finanziato dal Comune di Comacchio. Al centro del percorso formativo di quest’anno, destinato a ragazze e ragazzi degli istituti del territorio, il tema di stringente attualità dell’abuso dei social nella vita quotidiana. Il vicesindaco Maura Tomasi, assessore alle politiche educative, ha spronato gli studenti presenti all’incontro organizzato nella Sala Polivalente di Palazzo Bellini a “riflettere e, soprattutto, fare. Non tacere, segnalare ed essere protagonisti delle proprie vite. Le logiche del bullismo, proprio come quelle mafiose, isolando, minacciano ed aggrediscono in un contesto di connivenza".