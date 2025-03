Progetto di recupero alla scuola ’Tagliatti’

Rigenerazione urbana e tutela del patrimonio storico-identitario del territorio. Sono questi gli impegni portati avanti dall’amministrazione comunale di Lagosanto con il progetto candidato alle Stami (Strategie territoriali per le aree montane e interne). All’interno è stato inserito, infatti, il recupero della scuola "Tagliatti" di via Roma, con un intervento che prevede la rigenerazione e il ripristino storico della struttura esterna, compresi cancelli e recinzioni laterali.

"Un progetto che non solo preserva un edificio di valore per la comunità – spiega il sindaco Cristian Bertarelli –, ma che lo restituisce alle famiglie e agli studenti con una nuova vitalità. Prima abbiamo creato internamente alla scuola un polo di eccellenza tecnologico e di qualità degli ambienti didattici, ora ne concludiamo la rigenerazione esterna, per poi poterci dedicare totalmente a un altro immobile".

Il piano contempla altresì il restauro dei serramenti della torre dell’orologio, ormai in condizioni critiche, con l’obiettivo di ridestinare la sala superiore a uno spazio polifunzionale, al servizio degli eventi e delle iniziative comunitarie: "Una risposta concreta alle richieste avanzate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi – prosegue Bertarelli –, che necessitano di un luogo adeguato allo studio e la progettazione di attività condivise".

Non solo. Il progetto prevede il ripensamento e l’abbellimento della sede ciclopedonale di via Roma.