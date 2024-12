Progetto educativo sull'aeronautica nelle scuole di Ferrara: coinvolte 23 classi

L’aeronautica arriva sui banchi di scuola del territorio. Si tratta di un progetto finalizzato alla diffusione della cultura del mondo aeronautico, rivolto alle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado del Comune di Ferrara. Previsto il coinvolgimento di 23 classi di quattro istituti, di questi 13 della scuola primaria Manzi, 9 delle scuole secondarie De Pisis e Cosmè Tura e una dell’istituto superiore Einaudi.

Per alunni e studenti ci sarà così l’occasione di approfondire le tematiche multidisciplinari toccate dal percorso informativo, che si svilupperà tra marzo e aprile 2025. Un progetto che è stato presentato ieri mattina nella residenza municipale, dove erano presenti l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Chiara Scaramagli, il dirigente del Settore Istruzione Sandro Bastia e il Brigadier generale Roberto Catapano, presidente dell’associazione Arma Aeronautica - Aviatori d’Italia- Sezione di Ferrara, in rappresentanza anche del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico.

"L’obiettivo del progetto – ha sottolineato l’assessore Chiara Scaramagli – è quello di far conoscere a bambini e a ragazzi il mondo dell’Aeronautica proponendo una vasta scelta di attività sia per gli alunni delle scuole primarie, che si potranno cimentare in attività laboratoriali anche di tipo ludico, sia per quelli delle scuole secondarie di secondo grado, che con attività più immersive e informative, potranno ricevere informazioni utili ai fini dell’orientamento professionale".

Nel suo intervento il Brigadier generale Roberto Catapano ha voluto illustrare alcuni dettagli del progetto formativo. "Gli studenti potranno utilizzare il simulatore di volo ’Celestino’ e potranno avvalersi delle testimonianze dirette del personale dell’Aeronautica Militare. Al fine di rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, i laboratori potranno essere svolti anche nella sede dell’Aeronautica Militare di Poggio Renatico e dell’Aeroporto di Aguscello, dove seguirà una visita guidata delle diverse aree operative. Coinvolti infatti anche il Gruppo Volo di Aguscello (Gva) e il Gruppo volovelistico ferrarese (Avf)".

Nel suo intervento il dirigente del settore istruzione Sandro Bastia ha voluto sottolineare: "Si tratta di un progetto formativo che va oltre ai soliti schemi previsti. Siamo soddisfatti dell’alta adesione dei nostri istituti scolastici".

Alla presentazione del progetto erano presenti anche il socio dell’Associazione arma aeronautica Maurizio Villani, Francesco Tulliani del Coa, lo storico Enrico Trevisani, Francesca Pilitta e Francesca Bellinati dell’Ufficio Diritto allo studio.