Progetto Erasmus sulle tematiche ambientali

Sono appena rientrati i 7 giovani vincitori del progetto Erasmus "The Cycle of Change", promosso da Informagiovani e Ufficio Politiche Europee del Comune di Cento, che per una settimana li ha visti protagonisti in Lettonia, nella città di Ludza. Il progetto era dedicato a tematiche ambientali, in particolare allo sviluppo di un modo di pensare e agire rispettoso della natura, nonché all’apprendimento di metodi pratici per il riciclaggio e l’upcycling dei rifiuti individuali. A tal proposito, prima di partire i partecipanti, accompagnati dal vicesindaco Vito Salatiello, avevano incontrato i responsabili di Clara Ambiente e approfondito le modalità di raccolta rifiuti sul territorio, le recenti novità apportate come la vigilanza ambientale, ma anche alcune inevitabili difficoltà incontrate dal servizio. Temi che i ragazzi hanno portato sul tavolo di confronto europeo, per discuterne insieme a coetanei provenienti dalla Grecia e dalla Lettonia. I giovani partecipanti hanno tra i 21 e i 28 anni, studiano chi ingegneria energetica o ambientale, chi biotecnologie o economia, mentre due ragazzi stanno seguendo un dottorato di ricerca: Giacomo Chiarelli, Elena Lorenzini, Alberto Magliocco, Chiara Ottani, Ester Passerini, Lucia Scainelli e Viola Zannarini. Ad accompagnarli, Umberto Amoroso, dell’ufficio Politiche Europee e Valentina Rebecchi, del servizio Informagiovani.