Progetto Habitat, l’istituto Vergani premia gli studenti

Alla Sala Estense, alla presenza di diverse autorità locali ed esponenti del mondo culturale ferrarese, l’istituto ’Vergani- Navarra’ ha premiato alcuni lavori svolti durante lo scorso anno scolastico, selezionati da una giuria composta da insegnanti e professionisti. Il contest è il momento annuale conclusivo del più ampio ‘Programma Habitat’, che rappresenta per l’alunno l’occasione per declinare le attività didattiche verso la valorizzazione dell’identità personale e collettiva, favorendo la conoscenza di sé, del proprio territorio e delle sue peculiarità, nonché il contesto valoriale sotteso alla formazione del cittadino. L’iniziativa si colloca all’interno della idea di scuola sostenuta dal dirigente scolastico dell’istituto Vergani-Navarra, Massimiliano Urbinati, che vede "una scuola che mette l’alunno al centro, che lo valorizzi e che lo faccia star bene, costruendo percorsi di crescita che favoriscano gli apprendimenti e lo sviluppo delle competenze professionalizzanti. Ma anche una scuola che sappia realizzare un ambiente comunitario, in cui ogni alunno possa trovare se stesso e possa mettere alla prova le intelligenze multiple attraverso attività laboratoriali legate alla tecnologia, alla comunicazione multimediale, alla creatività, allo sport, alla scienza, all’attivismo civico, in cui passioni e competenze degli alunni possano essere coltivate e guidate in modo costruttivo e solidale".