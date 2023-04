Progetto Idrovia, si inizia lunedì Verrà chiuso il ponte a Final di Rero

Modifiche alla viabilità sono previste, a partire da lunedì prossimo, nella località di Final di Rero. Infatti, sarà interdetto l’accesso al vecchio ponte sulla strada provinciale via del Mare, e inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo ponte che lo sostituirà. Un’opera, questa, che si inserisce nel più ampio progetto dell’Idrovia Ferrarese. Per rendere possibile l’attivazione del cantiere e, al tempo stesso, assicurare la continuità della viabilità, il transito dei mezzi sarà deviato, attraverso il posizionamento dell’apposita segnaletica verticale e orizzontale, sul ponte provvisorio che scavalca il Po di Volano all’altezza di via della Pace. Solo nella giornata del 17 aprile sarà creato un senso unico alternato per regolare il transito lungo le strade provinciali 4 e 15; infine, per l’intera durata del cantiere, non sarà possibile utilizzare il tratto di via Argine Sinistro di Volano, dal numero civico 45 al 61 compresi. La parziale modifica della transitabilità delle strade costituisce la necessaria azione propedeutica per far decollare le attività che riguardano il primo step degli interventi previsti: il risezionamento dell’alveo per circa 1.600 metri a valle del ponte, la creazione di una nuova curva compatibile con il passaggio di imbarcazioni di maggiori dimensioni, il rialzo degli argini nel tratto tra Migliarino e Ostellato per uno sviluppo di quasi quattro chilometri, il rimodellamento dell’isola che si verrà a creare a seguito del risezionamento e, infine, la demolizione e ricostruzione del nuovo ponte e dell’annessa viabilità. Le due fasi successive riguardano una serie di opere complementari di cui fanno parte il risezionamento dell’alveo dalla Conca di Valpagliaro a monte del ponte, il rivestimento a scogliera per circa due chilometri, la conversione del ponte provvisorio in passerella ciclopedonale, la riqualificazione ambientale dell’isola, la ricostruzione della banchina a monte del ponte e la realizzazione di uno scivolo di alaggio.

L’investimento è di 17,26 milioni di euro per il primo step, 7 milioni per il secondo e 1,7 milioni per il terzo, per un importo complessivo di quasi 26 milioni di euro. Per il completamento di tutte le opere sono previsti quattro anni di lavoro. Il soggetto attuatore degli interventi è l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Distretto Reno – UT Ferrara; i lavori saranno realizzati dalla rete d’imprese composta da Costruzioni Generali XODO, C.F.C. e Nuova Co.ed.mar.