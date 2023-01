Progetto in India coordinato da Valerio Ballotta

Il viaggio di Culture18Fineart continua e anche stavolta vede la partecipazione del centese Valerio Ballotta come coordinatore di un progeetto internazionale alla scoperta naturalistica e umanistica di una delle zone più particolari dell’India. Dopo l’esperienza in Perù con l’Andes Perù Expedition 2022, un’altra spedizione sta per avere inizio ed una difficile meta attende un nuovo gruppo che ha come obiettivo documentare, attraverso gli scatti del modenese Alessandro Bergamini, sia i rapporti con le persone, sia l’esperienza a contatto con la natura. Il gruppo, dopo diversi giorni di trekking estremo in condizioni metereologiche complesse e temperature bassissime, raggiungerà un isolatissimo monastero tibetano a Karsha, dove vivrà a stretto contatto con i monaci e incontrerà il fratello del Dalai Lama. Il "sentiero" sarà un fiume ghiacciato a 4mila metri, lo Zanskar, che dà il nome a una delle aree più remote dell’India. Questo trekking ad alta quota è considerato uno dei più impegnativi al mondo. A parteecipare, dunque, sarà il fotografo Alessandro Bergamini, Valerio Ballotta come coordinatore del progetto, l’artista maltese di fama internazionale Austin Camilleri e l’esperto alpinista Bruno Cavani.