Progetto Melanoma e ambulatorio mobile . Bus della prevenzione con Fondazione Ant

A Copparo tornano l’importante Progetto Melanoma e l’ambulatorio mobile – bus della prevenzione della Fondazione Ant. Venerdì 21, sabato 22 e lunedì 24 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, in via Roma, difronte al municipio, saranno eseguite visite dermatologiche gratuite con dermatoscopia per la prevenzione dei tumori della cute. Una giornata aggiuntiva consentirà di mettere a disposizione settantadue visite gratuite riservate ai cittadini copparesi. Queste giornate sono organizzate da Fondazione Ant Italia Onlus, grazie ai fondi raccolti da Comart e da Quei da Cupar, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Copparo.