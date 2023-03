’Progetto murales’ con i ragazzi del centro giovanile di Ostellato

Come trasformare un vandalismo in un’opera utile per la comunità. Qualche mese fa fu imbrattato il muro del palazzetto dello sport di Ostellato, un episodio di stupidità giovanile che l’amministrazione Rossi intende trasformare in opera d’arte. Va in questa direzione "Progetto murales", organizzato dal Centro di aggregazione giovanile di Ostellato e il patrocinio del Comune. Dal 27 al 29 marzo i ragazzi del Centro Giovani Ostellato si impegnano a ridipingere il muro imbrattato dai graffiti del Palazzetto dello sport, gli organizzatori consigliano di indossare un abbigliamento comodo che si possa sporcare.